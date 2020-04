NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero nach einem Artikel in der koreanischen Presse über eine mögliche Verzögerung der Woowa-Übernahme auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Er gehe weiterhin davon aus, dass der Deal genehmigt werde, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu den Aktien des deutschen Essenslieferdienstes. Laut dem Pressebericht wollen die Regulierungsbehörden ein neues Abrechnungsmodell der Koreaner näher überprüfen. Die Umstellung auf das neue Modell wurde aber Thorne zufolge bereits vor Bekanntgabe des Fusionsvorhabens verkündet, so dass es für die Behörden keinen neuen Sachverhalt gebe./la/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2020 / 11:09 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2020 / 11:09 / ET



