FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Delivery Hero auf "Buy" belassen. Die Mitteilung der südkoreanischen Wettbewerbsbehörde KFTC, über Gesetzesänderungen zur Verhinderung eines möglichen Machtmissbrauchs der großen Essenslieferdienste angesichts der Corona-Pandemie nachzudenken, dürfte bei den Anlegern gemischte Gefühle hinterlassen, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem prüfe die KFTC in diesem Zusammenhang immer noch die Übernahme von Woowa durch Delivery Hero - eine Entscheidung dürfte noch im laufenden Jahr fallen./gl/ajx



