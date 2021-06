HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Analystin Sarah Simon rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie mit stetigen Verbesserungen der Profitabilität durch sinkende Kosten für die Essensauslieferungen. Sie aktualisierte ihre Schätzungen auch infolge des jüngsten Geschäftsberichts, der Rückkehr nach Deutschland und des Verkaufs des Balkan-Geschäfts./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2021 / 18:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



