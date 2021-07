NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Das Management-Team habe eine unglaubliche Arbeit geleistet, um die Auslieferung tief ins Herz der Unternehmensstrategie einzupflanzen, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Montag vorliegenden Studie. Dieser Schritt habe dazu geführt, dass der Online-Bestellplattformbetreiber für Essen in seinem Bereich ein Lebensmittel-Pionier geworden sei und vor allem im reinen Online-Lebensmitteleinzelhandel./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2021 / 19:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2021 / 19:43 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.