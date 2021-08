NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Delivery Hero nach Zahlen zum zweiten Quartal und einer erhöhten Umsatzprognose auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Die Anzahl der gesamten Bestellungen habe die Markterwartung ebenso übertroffen wie der Bruttowarenwert und der Gesamtumsatz der Segmente, schrieb Analyst Giles Thorne in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Das gesenkte Margenziel des Online-Essenslieferdienstes aber impliziere, dass die Konsensschätzung für den Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) nun etwas weiter nach unten korrigiert werden dürfte. Dies geschehe zu einen schwierigen Zeitpunkt, da sich die Anleger aktuell mit einer Rückkehr zur Marktfragmentierung arrangieren müssten./la/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2021 / 02:18 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2021 / 02:18 / ET





