NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero nach der Ankündigung von Wandelanleihen auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Angesichts des breiteren Branchenkontextes sowie des Umfangs der Geschäftstätigkeiten und der Ambitionen des Online-Lieferdienstes seien viele Möglichkeiten denkbar, wofür das frische Geld ausgegeben werden könne, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Fest stehe, dass Delivery Hero es bislang meisterhaft verstanden habe, den gestiegenen Börsenwert auszunutzen und damit in puncto Kapitalausstattung mit der Konkurrenz Schritt zu halten./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2021 / 14:04 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2021 / 14:04 / ET



