ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Analyst Sreedhar Mahamkali zog in einer am Freitag vorliegenden Studie zu Essenslieferdiensten neue Schlüsse aus aktuellen Umfragen und Statistiken zum Verbraucherverhalten, Angebot-Nachfrage-Verhältnis und zur Markenwahrnehmung. Als Teil davon untersuchte er Suchanfragen im Internet, bei denen Delivery Hero im April nach drei schwachen Quartalen im April wieder zugelegt habe. In Malaysia, den Philippinen, Pakistan und Hongkong ziehe der Dax-Konzern weiter mehr als 90 Prozent der Suchen auf sich./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2022 / 14:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2022 / 14:58 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.