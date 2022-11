NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Das Quartal sei wie auch bei den Wettbewerbern von Druck auf den Bruttowarenwert einerseits und Aufwärtspotenzial beim operativen Ergebnis (Ebitda) gekennzeichnet gewesen, schrieb Analyst Giles Thorne in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Änderungen an den Jahreszielen für 2022 dürfte der Markt bereits eingepreist haben. Alles in allem gebe es mehr Grund zur Freude als zur Sorge./bek/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2022 / 02:06 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2022 / 02:06 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.