ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Analyst Adam Berlin präferiert in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Internetbranche die Aktien von Marktplatzbetreibern, unter anderem wegen ihrer Profitabilität. Seine Favoriten sind Prosus und Schibsted. Unter den Essenslieferanten bevorzugt Berlin Just Eat Takeaway gegenüber Delivery Hero. Er begründet dies mit der kurzfristig höheren Profitabilität und geringeren Wachstumserwartungen./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2023 / 03:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2023 / 03:14 / GMT



