NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Analyst Giles Thorne führte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie den deutlichen Sprung der Aktien ins Plus im Tagesverlauf auf die Klarheit und Zuversicht zurück, die die Telefonkonferenz gebracht habe. Im frühen Handel hätten die Anleger noch das enttäuschende Wachstumsziel bei dem für die Branche wichtigen Bruttowarenwert verdauen müssen. In der Konferenz aber habe das Management gesagt, dass es Spielraum für das Ziel nach oben gebe, wenn das Handelsumfeld günstig bleibe./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2023



