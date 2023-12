ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Einem Medienbericht zufolge sei der chinesische Anbieter Meituan nicht an einer Übernahme der Footpanda-Aktivitäten in Südostasien interessiert, schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit sinke der am Markt wahrgenommene Druck, unter dem das Unternehmen Grab als potenzieller weiterer Interessent stehe. Delivery Hero zeichne sich aber weiter durch seine überlegene Qualität der Vermögenswerte aus./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2023 / 08:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2023 / 08:53 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.