FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Halten" mit einem fairen Wert von 94 Euro belassen. Nach dem enttäuschenden Ausblick des Essenslieferanten sehe er sich gezwungen, sein Anlageurteil und besonders den fairen Wert zu überdenken, schrieb Analyst Manuel Mühl in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Schon jetzt sei relativ klar, dass seine mittelfristigen Schätzungen keinen Bestand mehr hätten. Allerdings will der Experte zunächst die Analystenkonferenz des Unternehmens abwarten./edh/gl



