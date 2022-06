FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Delivery Hero auf "Halten" mit einem fairen Wert von 32 Euro je Aktie belassen. "Auch wenn die Branche aufgrund des aktuellen Marktumfelds unter Druck steht, so hat Delivery Hero leider durch seine bisweilen erratische Kapitalmarktkommunikation selbst zum Dax-Abstieg beigetragen", schrieb Analyst Manuel Mühl in einer am Montag vorliegenden Studie. In den nächsten Jahren dürfte es zu einer erheblichen Konsolidierung kommen. Der Essenslieferant müsse diese nutzen und den Fokus auf die Profitabilität legen, damit das Vertrauen zurückkehre./ajx/stk



