LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Delivery Hero mit "Hold" und einem Kursziel von 42 Euro in die Bewertung aufgenommen. Delivery Hero sei weit verbreitet und auf Schwellenländer fokussiert und biete damit das größte Wachstumspotenzial im europäischen Sektor der Essenslieferanten, schrieb Analyst Andrew Porteous in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings sei bei Delivery Hero der Weg zur Profitabilität weniger sicher, da sich viele Märkte erst noch entwickelten und starken Wettbewerb verzeichneten. Porteous' Favorit unter den europäischen Essenslieferanten ist Takeaway.com./ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2019 / 10:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2019 / 15:33 / GMT





