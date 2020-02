LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Delivery Hero von 82,50 auf 87,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Unter den europäischen Internetkonzernen bleibe der Essenslieferdienst sein Favorit, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das vierte Quartal habe weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen. Die geplanten Investitionssteigerungen in diesem Jahr seien kein neues Thema. Die Aktie sollte weiter zulegen./ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2020 / 20:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2020 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.