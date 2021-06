FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Delivery Hero von 165 auf 135 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Manuel Mühl rechnete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit weitere Aktienverkäufen von Anteilseignern, insbesondere der Eigentu?mer der von Delivery Hero übernommenen südkoreanischen Woowa. Zudem stünden die mit dem Wiedereinstieg des Essenauslieferers in den deutschen Markt verbundenen Chancen zu den Risiken in einem "ungesunden Verhältnis"./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2021 / 16:33 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2021 / 16:42 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.