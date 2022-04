NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Neutral" mit einem Kursziel von 53,20 Euro belassen.

Eine gesicherte Refinanzierung und die schon 2023 angepeilte Profitabilität seien eine starke Antwort des Essenslieferdienstes auf die zuletzt von Anlegern kritisch gesehenen Themen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Frage, wie eine ausstehende Wandelanleihe zurückgezahlt wird, sei damit vom Tisch./tih/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2022 / 08:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2022 / 08:13 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.