NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Delivery Hero auf "Neutral" belassen. Die meisten Anleger ließen angesichts kurzfristiger Belastungsfaktoren wie der anspruchsvollen Vergleichswerte aus dem ersten Halbjahr 2021 sowie anstehender hoher Investitionen noch die Finger von Online-Essenslieferdiensten, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Doch fast alle global tätigen Unternehmen aus diesem Bereich wollten in den kommenden zwei Jahren die operative Gewinnschwelle (Ebitda) erreichen. Delivery Hero habe sich zuletzt zu überraschend guten Bedingungen refinanziert. Das Unternehmen müsse nun aber erst einmal den Worten Taten folgen lassen, bevor die Investoren zugriffen./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2022 / 20:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2022 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.