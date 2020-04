NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Essenslieferdienst sollte aus der Covid-19-Krise gestärkt hervorgehen und von einer Beschleunigung von Online-Essensbestellungen profitieren, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Großinvestitionen sollte das Unternehmen seine führende Rolle in den wichtigsten Märkte zementieren. In Asien und Amerika gewinne Delivery Hero offenbar weiter Marktanteile hinzu./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2020 / 11:42 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2020 / 11:42 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.