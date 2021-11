ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Delivery Hero nach der Telefonkonferenz zu den vorgelegten Umsatzzahlen von 170 auf 174 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Outperform" belassen. Mit Blick auf das Bruttowarenvolumen im dritten Quartal schrieb Analyst Joseph Barnet-Lamb in einer am Freitag vorliegenden Studie, dass es keine wesentlichen Schwächebereiche gegeben habe. Er hob seine Schätzungen für diese Kenngrößte für 2021 und 2022 nun an./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2021 / 17:06 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.