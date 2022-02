NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 160 auf 95 Euro gekappt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Das vierte Quartal sei düster gewesen und der Ausblick auf das Jahr 2022 verändere die "Aktienstory", schrieb Analyst William Woods in einer am Freitag vorliegenden Studie. Fundamental gefalle ihm das Unternehmen aber nach wie vor mit seinen differenzierten Märkten, einer höheren Marktdurchdringung und einer guten Übernahmehistorie. Delivery Hero sei der am schnellsten wachsende Akteur weltweit und sein bevorzugter Essenslieferant in Europa./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2022 / 23:52 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.