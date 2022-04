ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Outperform" belassen. Die Einführung eines Online-Takeaway-Angebots des Essenslieferanten Getir auf dem türkischen Markt lasse keine negativen Rückschlüsse auf Delivery Hero und Just Eat Takeaway zu, schrieb Analystin Victoria Petrova in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Sie sieht für die beiden Konkurrenten darin nur eine geringe Wettbewerbsbedrohung mit Blick auf Essenslieferungen in anderen Regionen./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2022 / 22:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2022 / 03:07 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.