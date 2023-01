NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 68 auf 61 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Mit Blick auf den Bruttowarenwert (GMV) ist Analyst William Woods in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht am 10. November etwas optimistischer als er der Markt. Er rechnet hier inklusive Glovo mit 11,5 Milliarden Euro. Mit einer Steigerung um 20 Prozent und einem Umsatzplus von 40 Prozent dürften Delivery Hero Branchenbeste gewesen sein, so Woods./ag/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2022 / 17:21 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2022 / 04:00 / UTC



