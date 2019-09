LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Delivery Hero von 58,50 auf 60,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Halbjahreszahlen hätten seine Einschätzung nicht großartig geändert und Delivery bleibe der attraktivste Name unter den Essenslieferanten, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bewertung der Aktie erscheine indes günstig. Er hob seine Schätzungen für die Essensbestellungen an und damit auch das Kursziel./ck/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2019 / 16:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2019 / 04:00 / GMT



