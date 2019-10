NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero vor Zahlen von 59 auf 57 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die massive Gewinnwarnung von Grubhub habe die Branche aufgeschreckt, für die es harte Zeiten seien, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte hält aber die Deutschen für besonders gut positioniert und bleibt entsprechend optimistisch. Die Delivery-Hero-Aktie befindet sich auch auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan./ag/knd



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2019 / 11:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2019 / 11:23 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.