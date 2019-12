LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero angesichts der Übernahme von Woowa auf "Overweight" mit einem Kursziel von 58,80 Euro belassen. Analyst Andrew Ross sprach in einer am Freitag vorliegenden Studie von einem guten und richtungsweisenden Deal. Der gezahlte Preis sei gut vor dem Hintergrund, dass der Essenslieferdienst in Südkorea zum klaren Marktführer werde. Wir habe die Aktie zuletzt schon ganz klar zum Übergewichten empfohlen und dies tue er auch nach dieser Transaktion, die ein größerer Kurstreiber sei./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2019 / 07:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2019 / 07:53 / GMT



