NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero nach einer Veranstaltung mit dem Vorstandsvorsitzenden und mehreren Treffen mit Investoren auf "Overweight" mit einem Kursziel von 107 Euro belassen. Die Manager des Lieferdienstes seien weiterhin sehr zuversichtlich bezüglich der Entwicklung der Marktanteile in Südkorea, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Studie. Derweil sei das Management von Marktbedenken in Bezug auf die Liquidität überrascht gewesen und sehe viele Möglichkeiten, anstehende Schuldenrückzahlungen zu finanzieren./la/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2022 / 18:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2022 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.