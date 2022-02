NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 107 Euro belassen. Auf dem Gebiet der Online-Lieferdienste sei langfristig vor allem Deliveroo von der Richtlinie der EU-Kommission zum Stopp von Scheinselbständigkeit betroffen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Studie. Delivery Hero aber erwirtschafte nur rund zehn Prozent seines insgesamt über die Plattform vermittelten Umsatzes in Kontinentaleuropa./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2022 / 19:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2022 / 00:15 / GMT



