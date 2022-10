NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero vor Zahlen von 60 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Lebensmittellieferant dürfte angesichts anhaltender Investitionen nunmehr für das Jahr das untere Ende der Ziele anvisieren, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für 2023 senkte der Experte seine Annahmen zum operativen Ergebnis (Ebitda) deutlich aufgrund höherer Verluste außerhalb des Plattformgeschäfts - weshalb das Kursziel sinke./tav/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2022 / 08:44 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2022 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.