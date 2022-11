NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Analyst Marcus Diebel sprach von einem soliden Zahlenwerk des Essenslieferdienstes für das dritte Quartal. Der Umsatz liege etwas über der Erwartung, ebenso die aktualisierte Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda) im vierten Quartal. Im zweiten Halbjahr 2023 dürfte der Barmittelfluss die Rentabilitätsschwelle erreichen, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2022 / 07:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2022 / 07:27 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.