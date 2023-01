NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero nach Daten von ODP (Oxford Data Plan) von 64 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Status "Positive Catalyst Watch" wurde ebenfalls beibehalten. Der Schub für die Online-Essenslieferanten durch die Fußball-WM im vierten Quartal sei in Großbritannien nicht allzu groß gewesen und gleiche die Schwäche der Verbraucherbudgets dort nicht aus, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Zugleich aber hätten alle großen Essenslieferanten erhebliche Anstrengungen unternommen, um ihre Profitabilität zu steigern. Delivery Hero bleibe sein "Top Pick", ergänzte er und verwies auf gesamtwirtschaftlich gesehen bessere Endmärkte und Marktanteilssteigerungen im Hauptmarkt Korea./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2023 / 20:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2023 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.