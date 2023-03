NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" belassen. Angesichts deutlich geringerer Bestellanreize der Essenslieferanten und kleinerer Budgets der Kunden sänken die Erwartungen an die Bruttowarenvolumina kontinuierlich, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. An Delivery Hero schätze er deren Stellung als die Nummer eins in den wachsenden Märkten. Einige Anbieter wie Doordash oder Uber prognostizierten derweil für das laufende Jahr noch ein prozentual zweistelliges Wachstum bei gleichzeitiger Profitabilität./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2023 / 21:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2023 / 00:15 / GMT





