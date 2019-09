NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Delivery Hero von 35 auf 38 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Höhere Investitionen des Essenauslieferers dürften das Wachstum beschleunigen, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei auf etlichen Märkten führend, in Asien herrsche jedoch Konkurrenzdruck./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2019 / 07:15 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2019 / / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.