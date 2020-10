HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Dermapharm vor vollständigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Arzneimittelhersteller sei auf einem guten Weg zu den Jahreszielen, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Die abermalige Anteilsreduzierung von Themis erhöhe die Liquidität der Aktie und eine Vereinbarung mit Biontech beinhalte für 2021 ein Umsatzpotenzial von 20 bis 50 Millionen Euro. Gleichzeitig werde Dermapharm mit einem Abschlag zum Konkurrenten Recordati gehandelt./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2020 / 16:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





