Dermapharm buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Dermapharm nach endgültigen Geschäftszahlen und einem Ausblick von 74 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Arzneiunternehmen blicke deutlich optimistischer auf das laufende Jahr als vom Markt erwartet, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ihrer Meinung nach unterschätzt das Management den Umsatzbeitrag des Corona-Impfstoffes Comirnaty von Biontech/Pfizer zum Gesamtergebnis./la/ajx



