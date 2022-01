HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Dermapharm in einem Ausblick auf die erste Jahreshälfte 2022 zu mittelgroßen europäischen Unternehmen auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. In der fast vollständig überarbeiteten "Top-Picks"-Liste für das erste Halbjahr seien neben Bike24, Crayon, HomeToGo, Smartcraft und Tonies SE, die er allesamt wegen ihres strukturellen Wachstums schätze, auch die "Was-auch-immer-für-Wetter-Gewinner" Jenoptik und Dermapharm nun enthalten, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Montag vorliegenden Studie. Die zwei letztgenannten sollten in den kommenden Monaten ihre Gewinne deutlich steigern können./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2022 / 17:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.