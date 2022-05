HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Dermapharm von 97 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Charlotte Friedrichs überarbeitete nach den Quartalszahlen des Arzneimittelherstellers in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Schätzungen. Ihr Kursziel kappte sie, da sie nun von einem schnelleren Auslaufen der Covid-19-bedingten Impfstoffumsätze ausgeht. Zudem hob sie ihre Prognosen für die Kapitalkosten an./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2022 / 10:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.