HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Dermapharm anlässlich einer angekündigten Übernahme auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Mit der Offerte für den französischen Konkurrenten Arkopharma, der das eigene Portfolio sehr gut ergänzen und Zugang zu neuen Märkten in Europa geben würde, setze der Arzneimittelhersteller seine Internationalisierungsstrategie fort, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Kaufpreis erscheine im Branchenvergleich günstig und die starke Bilanz von Dermapharm stütze den Deal./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2022 / 16:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.