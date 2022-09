NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm nach detaillierten Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Es habe keine Überraschungen gegeben, die vorläufigen Zahlen vom 23. August seien bestätigt worden, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Pharmahersteller habe zudem auch seine Jahresziele zu Umsatz- und Ebitda-Wachstum bekräftigt. Der Fokus dürfte nun auf den Kommentaren des Managements zur Biontech-Kooperation sowie der Visibilität liegen, was die Mengen an Impfstoffdosen im zweiten Halbjahr betreffe./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2022 / 02:06 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2022 / 02:06 / ET



