HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Dermapharm von 75 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Charlotte Friedrichs begründete das neue Ziel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit dem Inflationsdruck auf den Arzneimittelhersteller. Die Expertin geht jedoch von einer Erholung im Geschäft mit Markenartikeln aus. Und auch die Übernahme von Arkopharma sei attraktiv und sollte helfen, rückläufige Umsätze aus dem Impfstoffgeschäft zu kompensieren. Den hohen Bewertungsabschlag zur Konkurrenz hält die Expertin dabei für nicht angemessen./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2022 / 16:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



