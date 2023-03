HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Dermapharm auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Arzneimittelhersteller habe ein durchwachsenes Jahr hinter sich, schrieb Analystin Catharina Claes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. 2023 liege der Fokus auf der Integration des übernommenen Branchenkollegen Arkopharma, welche das organische Wachstum unterstütze und Synergieeffekte bringen könnte./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2023 / 17:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.