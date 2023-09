HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Dermapharm nach einem Treffen mit dem Finanzchef auf einer hausinternen Unternehmenskonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Laut dem Manager wolle der Arzneimittelhersteller unverändert das obere Ende der Jahresprognose erreichen, und in den kommenden Jahren erhoffe sich das Unternehmen weiteren Schub durch die kürzlich übernommene Arkopharma, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für etwaige weitere größere Zukäufe in der Zukunft käme derweil auch eine Finanzierung über Eigenkapital in Betracht./tav/mis



