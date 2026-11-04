Deutsche Bank Aktie
|32,33EUR
|1,94EUR
|6,38%
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
Deutsche Bank Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Bank von 44,25 auf 47,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Dienstag an den Quartalsbericht an. Sowohl bei den Erträgen als auch den Kosten hätten die Frankfurter die Erwartungen getoppt, schrieb er./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 22:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
47,75 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32,27 €
|
Abst. Kursziel*:
47,97%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
32,32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47,74%
|
Analyst Name::
Chris Hallam
|
KGV*:
-
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|RBC Capital Markets
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|Jefferies & Company Inc.
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|RBC Capital Markets
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|UBS AG
|28.10.26
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|28.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
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Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Bank AG
|32,14
|5,76%
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|Philips Overweight
|Barclays Capital
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|Wolters Kluwer Overweight
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|13:09
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:06
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
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|HUGO BOSS Neutral
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|12:58
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
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|12:55
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|DZ BANK
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