NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Deutsche Bank von 14,90 auf 12 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Analystin Magdalena Stoklosa rechnet in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison europäischer Investmentbanken mit in diesem Bereich sieben Prozent niedrigeren Erträgen als im zweiten Quartal des Vorjahrs. Auch das Geschäft im Asset und Wealth Management dürfte schwach gewesen sein, so die Expertin. Sie kappte daher die Prognosen für alle Bereiche und berücksichtigte zudem höhere Kosten./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2022 / 03:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.