FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Bank nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert je Aktie von 5,50 Euro belassen. Die Zahlen dürften die Marktstimmung für die Aktie stützen, schrieb Analyst Markus Mischker in einer am Montag vorliegenden Studie. Er gab jedoch zu bedenken, dass es sich bei dem Gewinnsprung um einen temporären Einmaleffekt aus dem Anleihe- und Devisen-geschäft handeln könnte. Im Hinblick auf die vollständigen Zahlen am 29. April stehe daher vor allem die Ertrags- und Risikoentwicklung in der Geschäfts- und Privatkundensparte im Fokus./ajx/edh



