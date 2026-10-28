Deutsche Bank Aktie
|29,98EUR
|1,13EUR
|3,90%
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
Deutsche Bank Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Joseph Dickerson hob am Mittwoch nach dem Zwischenbericht die gute Kosteneffizienz und das Zinsergebnis als charakterisierend für das dritte Quartal hervor./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Hold
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
33,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
29,83 €
|
Abst. Kursziel*:
10,61%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
29,98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,09%
|
Analyst Name::
Joseph Dickerson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
13:10
|EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Release according to Article 50 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
13:10
|EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 50 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
12:52
|Deutsche Bank-Analyse: Hold-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Aktie (finanzen.at)
|
12:27
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Mittag (finanzen.at)
|
12:13
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Deutsche Bank auf 'Overweight' - Ziel 41 Euro (dpa-AFX)
|
11:43
|Analyse: Buy-Bewertung für Deutsche Bank-Aktie von UBS AG (finanzen.at)
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Jefferies & Company Inc.
|12:02
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:50
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|08:23
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07:59
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Deutsche Bank Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:50
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|08:23
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07:59
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Deutsche Bank Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|12:02
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Bank AG
|30,05
|4,14%
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|12:58
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|Novartis Neutral
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|12:05
|Unilever Underperform
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|12:05
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:04
|Unilever Sell
|UBS AG
|12:03
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:03
|Santander Buy
|UBS AG
|12:03
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:02
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:32
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:28
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|11:19
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:18
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:08
|UBS Overweight
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|11:07
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:03
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
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|11:00
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|10:59
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|Bernstein Research
|10:59
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|10:58
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|10:53
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|10:33
|Delivery Hero Outperform
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|10:33
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|10:32
|DWS Group Buy
|UBS AG
|10:29
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|10:28
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|10:26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|10:20
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|10:19
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|10:16
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|10:15
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|10:12
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|09:56
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
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|Mercedes-Benz Group Buy
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|Bernstein Research
|09:46
|pbb Hold
|Deutsche Bank AG
|09:44
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG