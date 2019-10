NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank nach Quartalszahlen von 6,25 auf 6 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Kian Abouhossein reduzierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die bereinigte Gewinnprognose je Aktie für 2019. Er begründete dies mit Belastungen für das Geldhaus aus dem Geschäft mit ertragsschwachen und nichtstrategischen Vermögenswerten. Diese Belastungen dürften sich auch im vierten Quartal fortsetzen./bek/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2019 / 18:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2019 / 18:34 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.