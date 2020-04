NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank nach Zahlen von 6,00 auf 6,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Resultate seien klar über den Erwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte hob seine Schätzungen für die Erträge und rechnet nun in 2020 mit einem geringeren Nettoverlust. Auch die Annahmen für die beiden Folgejahre steigen. Wichtige Frage sei nun der Ausblick unter Covid-19 und wie nachhaltig der starke Trend im Investmentbanking sei./tav/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2020 / 18:07 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2020 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.