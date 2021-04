Deutsche Bank Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Bank vor der Berichtssaison europäischer Finanzinstitute auf "Neutral" mit einem Kursziel von 9,30 Euro belassen. Mit Blick auf die Erträge im Investmentbanking dürfte das erste Quartal allgemein ungewöhnlich stark verlaufen sein, schrieb Analyst Mate Nemes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies gelte sowohl für die Aktivitäten in puncto Eigenkapitalfinanzierung und Fusionen sowie Übernahmen als auch für den Aktienhandel. Die Papiere der Deutschen Bank seien optisch niedrig bewertet. Wegen der geringen Prognostizierbarkeit der künftigen Geschäftsentwicklung halte er aber an seiner neutralen Einschätzung der Anteilsscheine fest./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2021 / 12:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2021 / 12:33 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.