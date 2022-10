NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Er habe sein Bewertungsmodell für die Aktien des Finanzinstituts aktualisiert, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte rechnet nun für dieses Jahr zwar dank des Geschäfts mit Anleihen und Währungen mit höheren Erträgen im Investmentbanking. Aufgezehrt werde dies jedoch durch insgesamt höhere Kosten sowie schwächere Aktien- und Kreditmärkte im dritten Quartal./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2022 / 18:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2022 / 18:04 / BST



